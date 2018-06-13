Завтра у Львові – зливи та шквальний вітер

Завтра, 14 червня, Львівський регіональний центр прогнозує вранці та вдень сильні дощі, подекуди град, шквали 15-20 м/с, – інформує прес-служба Львівської міської ради.

Також фахівці закликають усіх учасників дорожнього руху бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки. Зокрема, під час негоди намагатися не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Сильний вітер може призвести до падіння дерев, архітектурних конструкцій, шиферу з будинків, перекидання телеграфних стовпів, тому не можна бути близько до цих об’єктів під час негоди. Вдома потрібно зачинити вікна та двері, вимкнути з мережі побутову техніку, зокрема радіоприймачі і телевізори.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.