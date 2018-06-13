Замість касових апаратів – планшети та смартфони

Сьогодні, 13 червня, уряд дозволив підприємцям використовувати планшети та смартфони рівноцінно із касовими апаратами. Найближчим часом запрацює пілотний проект. А після цього електронний чек запустять у всій країні.

Тож касові апарати вже не будуть обов’язковими. Як пояснив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, вартість касового апарату – від 5 до 20 тисяч гривень. Крім того, підприємці змушені витрачати 200 грн щомісяця на технічне обслуговування. А щоб зареєструвати апарат, треба підготувати чимало документів і чекати 5 днів.

«Це перетворилось на монополію, таке собі “касово-апаратне рабство”. Ну і взагалі це смішно – в ХХІ сторіччі вклеювати паперові чеки в спеціальні зошити! До речі, лише за день таких чеків друкується близько 18 млн», – вважає Гройсман.

Спрощена система передбачає реєстрацію за день. Для цього підприємцю слід лише написати заяву за спрощеною формою. Жодних інших документів додавати не потрібо.

А програмне забезпечення можна використовувати за допомогою будь-якого гаджета.