Європарламент проголосував за 1 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Сьогодні, 13 червня, Європейський парламент погодив надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

“Європарламент проголосував за нову макрофінансову допомогу Україні в 1 млрд євро. Якщо все піде добре, перший транш може бути виплачений у вересні. 527 депутатів проголосували «за” і 127 – проти”, – написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода РІкард Йозвяк, – пише «Українська правда».

EP voted in favour of the new 1€ billion MFA for #Ukraine. if all goes well, the first tranche can be disbursed in Sep. 527 for and 124 against — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 червня 2018 р.



Президент Петро Порошенко подякував євродепутатам за ухвалене рішення.

“Дякую усім друзям України в Європарламенті та європейських інституціях за єдність у підтримці України! Це ще одне свідчення нашого реального прогресу на шляху реформ”, – написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Наприкінці травня Рада Євросоюзу підтримала угоду з Європейським парламентом щодо четвертого пакету макрофінансової допомоги для України у розмірі мільярда євро.

ЄС виділив 1,6 млрд євро макрофінансової допомоги Києву в 2014 році і 1,8 млрд євро в 2015 році, з яких Україна отримала 2,81 млрд євро. Внесок у понад 600 млн євро був скасований у січні 2018 року через неповне дотримання встановлених умов.