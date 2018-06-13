Вулицю Просвіти закривають на капітальний ремонт

Від сьогодні вулицю закривають для проїзду транспорту

У Галицькому районі Львова розпочинається капітальний ремонт дороги на вул. Просвіти. Як повідомив Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації, капітальний ремонт вул. Просвіти є одним з пріоритетних об’єктів з ремонту на цей рік.

«Сьогодні вже встановлюють дорожні знаки про перекриття вул. Просвіти для проїзду і розпочинаємо ремонтні роботи.

Ремонт вул. Просвіти — це один з пріоритетних і масштабних об’єктів на цей рік. Довжина дороги, де відбуватимуться роботи, становить 308 м, ширина, в окремих місцях, від 3 м до 6 м. Переможцем тендеру на виконання робіт стало ТОВ «Грант-Захід»”, — розповів Ігор Савка.

За його словами, проектом ремонту вул. Просвіти передбачено капітальний ремонт водогону, стічної та дощової каналізацій, встановлення гідрозатворів і дощоприймачів, перекладатимуть бруківку на дорозі, тротуари замощуватимуть плиткою. Також мають здійснити ремонт зовнішнього освітлення, встановлення відповідних дорожніх знаків. Для маломобільних груп облаштують пониження для заїзду.

«Тут передбачено ремонт і заміну всіх комунікацій. Зокрема, заміну водопроводів і каналізації, адже маємо проблеми з колектором через перепад висот. Однак відповідно до технічної документації, спершу на вул. Просвіти маємо провести археологічні дослідження. Їх проведе «Рятівна археологічна служба». За сприятливих погодних умов капітальний ремонт вул. Просвіти плануємо завершити до кінця цього року», – додав Ігор Савка.

Нагадаємо, відповідно до титульного списку, протягом 2018 року на території Галицького району заплановано проведення капітального ремонту вулиць на суму 24 млн 243 тис. грн. Серед масштабних цьогорічних робіт – це капітальний ремонт вул. Котлярської і вул. Просвіти.

За інформацією управління інженерного господарства ЛМР, 2018 року з міського бюджету передбачено виділити 578 млн грн для ЛКП «Львівавтодор» і департаменту ЖГІ для ремонту доріг, районним адміністраціям на капітальний ремонт вулиць, доріг, дворів, тротуарів передбачено близько 73 млн. грн, і на поточний ремонт, утримання і ліквідацію аварійної ямковості передбачено близько 46 млн грн.