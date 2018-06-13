Волонтери із Львівщини представили на Донбасі історії Героїв

Нещодавно команда львівських волонтерів укотре побувала у прифронтовій зоні на Луганщині та Донеччині

Волонтерський фотопроект «Якби не війна…» (а це 122 історії українських бійців, які пройшли горнило війни) та культовий фільм «Кіборги» презентували місцевим мешканцям та нашим військовим у Щасті, Лисичанську і Поковську. Їх разом з позашляховиками, спорядженням та товарами першої необхідності привезли на схід львівські волонтери.

Як розповіла відома волонтерка Ірина Яремко, яка презентувала виставку на сході, везли фото в прифронтові містечка з певними пересторогами. Як поставляться до них місцеві мешканці? Як сприймуть? Адже вони безпосередньо живуть у зоні бойових дій, та й позиції у них неоднозначні.

Сумніви розвіялись уже після першої презентації і перегляду у місті Щастя. А в кінотеатрах Лисичанська і Покровська був аншлаг.

«Повірте, я ще ніколи не бачила стільки щирих очей тут на сході, не відчувала стільки тепла і співпереживання за долі людські, – розповіла пані Ірина. – У залу заходили одні люди, а виходили зовсім інші, навіть діти зрозуміли сувору правду про війну».

Понад те, місцеві вчителі історії придбали кілька друкованих видань-збірок фотовиставки «Якби не війна…». Кажуть, що викладатимуть за ними новітню історію у своїх школах.

«Разом з братом Богданом Дубневичем ми постійно поповнюємо шкільні бібліотеки Донбасу україномовною літературою, допомагаємо Потягу Єднання «Труханівська січ», спільно проводимо військово-спортивні змагання «Ігри нескорених» у Сприні, у яких беруть участь команди практично з усіх регіонів України, влаштовуємо літній і зимовий відпочинок дітей із Донбасу на Західній Україні, – каже народний депутат України Ярослав Дубневич. – Адже неодноразово були у зоні бойових дій, знаємо потреби військових і цивільного населення. Розуміємо ту непросту ситуацію, яка там склалась. І тому, плануючи чергову поїздку з волонтерами, вирішив привезти на Луганщину і Донеччину фотовиставку «Якби не війна» та фільм «Кіборги».

На одній із зустрічей у Покровську до львівських волонтерів підійшов офіцер представник місцевого військкомату. Два сини Олексія Момота теж служать у ЗСУ і захищають Вітчизну. Його відвертість вразила.

«Якби протягом 27 років на Донбас приїжджало більше українських митців, істориків, вчителів, розповідалась би правда про історію України, її вчили б в школах та інститутах, якби були б українські телебачення, радіо та газети – не прийшла б війна на нашу землю. «Рускій мір» просто не прижився б. Добре, що я зумів виховати своїх дітей, жаль що інші ні, – поділився враженнями від побаченого військовослужбовець Олексій Момот і оптимістично додав: Втрачено багато, але нинішня молодь свідома того, що насправді відбувається. Вона справді проукраїнська».

А найбільшим переконанням для місцевих є відновлення зруйнованої інфраструктури. Створення нових робочих місць, підвищення рівня життя, соціальних стандартів і звичайно мир та відновлення історичної пам’яті.

Як розповів лисичанський підприємець і волонтер Олег Костряков україномовне телебачення транслюється здебільшого в кабельних мережах великих міст, а в селах воно просто відсутнє. Там і нині в ефірі показують московських політичних шоуменів зі своєю брехнею про Україну. З справжнього українського люди слухають тут радіомережу FM Галичина.

Те, що з часом ментальність місцевих мешканців і їхнє ставлення до військових поступово змінюється – факт. Усе більше місцевої молоді з Донбасу йде служити за контрактом у ЗСУ.

«Я народилася в Україні і є українкою. Буду захищати свою рідну землю, віддам за неї життя. Мій вибір підтримують мої батьки і друзі. Ми – один народ, одна держава», – переконана дев’ятнадцятирічна Вікторія Чернишенко зі Щастя.

Окрім презентації виставки та фільму, уже традиційно волонтери передали військовослужбовцям матеріальну допомогу та три автомобілі. Новокалинівські військовослужбовці хімічної розвідки отримали пасажирський бус, а 24-та бригада – 2 повнопривідні джипи. Один із позашляховиків передали артилеристам, другий – підрозділу, в якому нещодавно під час обстрілу вщент згоріли 7 автомобілів.

«Завдяки цьому автомобілю ми зможемо вчасно виконувати бойові та оперативні завдання. На війні це запорука успіху», – сказав майор Юрій Мадяр.