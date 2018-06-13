Водія маршрутки, який рушив з відчиненими дверима, відсторонили від роботи

На час з’ясування причин інциденту з хлопчиком, що вистрибнув з автобуса й упав на дорогу

Як повідомив директор ЛК «АТП-1» Орест Хамула, водія маршрутки № 45 на час з’ясування причин вчорашньої події, коли з маршрутки на ходу вистрибнула дитина, буде відсторонено від роботи. Натомість, як наголошує керівник «АТП-1», водій, з яким стався інцидент, має досвід роботи і досі жодних скарг на нього не було.

«Учора стався прикрий інцидент з водієм маршрутки № 45. Водій допустив порушення — він не повинен був рушати, коли двері не були зачинені. Сьогодні водій має написати пояснення. Тоді ми скеруємо його в поліцію. На нього складено адмінпротокол, згідно з яким водій заплатить штраф. Також на час з’ясування усіх причин події водія буде відсторонено від роботи», – розповів Орест Хамула.

За його словами, водій, з яким стався інцидент, має досвід роботи, досі щодо нього не було жодних скарг чи зауважень.

Зазначимо, вчора у Львові на вулиці Науковій водій маршрутки рушив із зупинки з відчиненими дверима. Саме в цей момент у маршрутку намагалася зайти жінка з маленьким хлопчиком. Вона підсадила дитину в автобус, а сама зайти не встигла, оскільки транспортний засіб рушив. Дитина, злякавшись, вистрибнула з маршрутки, яка вже їхала. Про це в соцмережі Facebook повідомила користувачка Oksana Nestor Zayets. Вона також виклала відео інциденту й викликала поліцію. Натомість жінка з хлопчиком покинули місце події до приїзду правоохоронців.