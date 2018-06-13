Вакарчук і Гудімов запрошують на мистецький діалог у Львові

30 червня у львівському Будинку вчених відбудеться благодійний проект Святослава Вакарчука та Павла Гудімова – мистецький діалог про музику, творчість, життя.

На сьогодні в кожного з засновників легендарного гурту «Океан Ельзи» свої шляхи в мистецтві, бачитись і спілкуватися доводиться не часто. Проте їхні розмови, з огляду на постаті, є неймовірно цікавими, надихаючими. Уперше Павло та Святослав готові провести відкритий діалог разом з вами задля благодійної допомоги. Звісно, без музики неможливо уявити такий вечір, тож це буде, без перебільшення, унікальна подія – акустичне виконання перших пісень ОЕ від Гудімова та Вакарчука.

У грудні 2013 року в Києві, за день до історичного спільного виступу першого складу ОЕ на Майдані Незалежності народилися слова «важливі речі об’єднують». І цього разу вони також відображають суть події: кошти з квитків на творчий вечір підуть на стипендіальну програму підтримки юних українських шахістів від фонду «Люди майбутнього». Першим стипендіатом програми стане Даниїл Мосесов, переможець шахових турнірів серед юнаків, один із найталановитіших молодих українських шахістів.

Цей напрямок допомоги є не випадковим. Окрім того, що Святослав Вакарчук є амбасадором українських шахів і непублічно надає підтримку, батько Даниїла Олег Мосесов був одним із перших, хто допомагав молодим музикантам львівської, невідомої на той час групи «Океан Ельзи»…

Початок 1990-х. Львівські студенти збираються, щоб трохи пограти разом своєї музики. Друзі кажуть, що з того щось може бути, що їм подобається, що подобається й друзям друзів, яких вони приводять на репетиції та маленькі виступи в студентських клубах, інколи – кав’ярнях Львова.

Середина 1990-х. Музиканти (саме так, бо вже більше музиканти, ніж студенти) відчувають, що музика – не просто захоплення, що вона – важлива частина їхнього життя, а не просто епізод. Перші виступи. Перші записи. Перші зйомки напіваматорського відео на свої пісні. Все ще у Львові. До переїзду в Київ – ще декілька років.

І тут, у рідному місті, знаходяться люди, які підтримують музикантів гурту з трохи дивною для більшості знайомих на той час назвою «Океан Ельзи» (ну звідки вони її взяли? звідки у Львові океан?), люди, які вірили – у їхньому місті обов’язково буде свій «Океан»! Одним з таких був Олег Мосесов, товариш музикантів ОЕ, який розповідав про класний гурт, цікаву музику своїм знайомим з радіостанцій, телебачення, домовлявся про перші ефіри для молодої групи на місцевих каналах, ставши, фактично, промо-менеджером.

І сьогоднішні стадіонні виступи, десятки тисяч глядачів на концертах «Океану Ельзи» просто неможливі без тих, хто на самих початках вірив, допомагав, підтримував. Таких, яким був Олег Мосесов. На жаль, торік у грудні його не стало. Наразі підтримка потрібна його синові Даниїлу Мосесову – одному з кращих юних українських шахістів, представнику потужної львівської школи шахів.

Тож Святослав Вакарчук та Павло Гудімов запрошують усіх долучитися до допомоги і збору коштів на стипендіальну програму підтримки юних українських шахістів, придбавши квиток на творчий вечір у Львові.

Олег Мосесов – один з найвідоміших радіоведучих Львова. Мав багаторічний досвід роботи на найбільших радіостанціях. Останні роки працював на радіо «Люкс FM», «Радіо 24». Був більш знаним під творчим псевдонімом Олег Середа. У грудні 2017 року на 43-му році життя раптово помер від інфаркту. У нього залишилась дружина і троє неповнолітніх синів.

дата: 30.06.2018, 15:00

місце: Будинок вчених (Львів, вул. Листопадового Чину, 6)

Квитки на kasa.in.ua (kasa.in.ua/svyatoslav-vakarchuk-ta-pavlo-gudimov—misteckij-dialog-u-lvovi)

Кількість місць обмежена.