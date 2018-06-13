В Україні створили карту місць, не рекомендованих для купання

Центр громадського здоров’я опублікував інтерактивну карту не рекомендованих для купання пляжів і рекреаційних зон України та міста Києва

Якість води у межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички), – інформує сайт Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, за даними карти, у Львівській області не рекомендованим до купання названо озеро «Молодіжне», що парку «Здоров’я» міста Золочів.

Читайте також: На Львівщині назвали водойми, де безпечно купатись