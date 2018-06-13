Уночі «замінували» залізничний і головний автобусний вокзали Львова

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, сьогодні, 13 червня, о 01:45 на телефон диспетчерської служби «102» надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального автовокзалу Львова на вул. Стрийська,109 і Центрального залізничного вокзалу м. Львова, що на вул. Двірцева,1.

Вимог, виконання яких могло б відвернути вибухи, не висували.

На місцях подій, працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з «Планом дій …» Місця подій були огороджені, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб.

На час обстеження з автовокзалу вивели 11 осіб, зокрема працівників, а із залізничного вокзалу – близько 400 осіб, зокрема й працівників.

Спеціалісти вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом із кінологом провели обстеження приміщень і прилеглої території. О 04:11 пошукові роботи завершили – вибухового пристрою не виявлено.

Нині правоохоронці вживають заходів задля встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

Нагадаємо, як встановили співробітники управління СБУ у Львівській області, хибні повідомлення про вибухівку на території львівських бізнес-центрів, які невідомий надсилав упродовж останніх двох тижнів на електронну адресу «Гарячої лінії Львова», надходять з території Російської Федерації.