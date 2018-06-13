У Сокільниках згорів ресторан

Сьогодні вночі рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у селі Сокільники, Пустомитівського району. Тут, о 1:00 горів ресторан “Козацька рада”, що на вул. Дубівка, 1а.

“На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів полум’я повністю охопило ресторан. Пожежу локалізовано о 01:57, ліквідовано о 02:02”, – повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.

Вогонь повністю знищив будівлю. Пожежу гасили 23 рятувальники та 5 одиниць спецтехніки.

Зараз фахівці встановлюють обставини події.