У Новояворівську через пошкодження труби отримали опіки двоє діток

У мітсі Новояворівськ на вул. С. Бандери сталося пошкодження труби подачі гарячої води до житлових будинків. Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, внаслідок події отримали опіки різного ступеня важкості та були госпіталізовані до лікувальних закладів двоє дітей. Хлопчик 2009 року народження, що проживає в Новояворівську, отримав опіки ніг III ступеня, його шпиталізували у Львівську міську дитячу клінічну лікарню. Хлопчик 2004 року народження, також місцевий мешканець, отримав опіки ніг та у стані середнього ступеня важкості госпіталізований у Новояворівську міську клінічну лікарню.

Обставини події встановлюють.