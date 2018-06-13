У Львові пройде Фестиваль мобільного кіно Mobile Flix Fest 2018 (програма)

У п’ятницю і суботу, 15-16 червня, у Львові в Центрі Шептицького відбудеться Фестиваль мобільного кіно Mobile Flix Fest. У програмі – кінопокази, воркшопи продюсерів, режисерів і документалістів, а також майстер-клас з мобільної фотографії для школярів.

До конкурсної програми Фестивалю відібрали 17 короткометражних фільмів від 20 учасників з Київщини, Харківщини, Донеччини, Полтавщини, Черкащини, Чернігівщини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини та Запоріжжя. Наймолодшому з них 16 років, найстаршій – 61.

Найкращі фестивальні фільми глядачі побачать у суботу, 16 червня. Журі нагородить переможців у трьох номінаціях: «Креативний дебют», «Креативний погляд» та «Креативна композиція». Призовий фонд Mobile Flix Fest – 20 000 гривень. Лауреати також отримають абонемент на відвідування всіх заходів фестивалю Docudays UA у 2019 році.

До суддівської колегії увійшли програмний директор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Геннадій Кофман, відеограф hromadske.ua Богдан Кутєпов, оператор-постановник художніх та документальних фільмів Маркіян Канюка, засновник першого у Львові Кіноклубу Олег Яськів, режисер Андрій Приймаченко і програмна директорка Mobile Flix Fest Вікторія Бабенко. Проект здійснюється в рамках програми Culture Bridges, що фінансується ЄС та реалізується Британською Радою за підтримки EUNIC.

ПРОГРАМА

П’ятниця, 15 червня

Mobileстарт: знайомство та майстерні

16:00 – 16:30 – Урочисте відкриття Фестивалю мобільного кіно

16:30 – 17:30 – Кіно в наплічнику: майстерня Богдана Кутєпова (hromadske.ua)

16:30 – 17:30 – MobileКідз: фотомайстерня для дітей і підлітків від Віталія Грабара (фотоагентство LUFA). Реєстрація: bit.ly/smartphoto_MFF2018

18:00 – 19:00 – Монтаж відео на телефонах: відеопрактикум з режисером Андрієм Приймаченком

Субота, 16 червня

Відеодень: майстер-класи та кінопокази

10:00 – 11:30 – Великий креатив в малому форматі: майстер-клас Володимира Москальця (1+1 Production)

11:30 – 13:00 – Як зробити ваше відео популярним: майстер-клас Андрія Ситника (1+1 Media)

14:00 – 15:00 – Документальне кіно і сучасний медійний ринок: лекція-презентація Геннадія Кофмана

15:00 – 16:00 – Як створювати відеоісторії у 360°: майстер-клас New Cave Media

17:00 – 18:00 – Як запалити людей знімати любительське кіно: майстер-клас продюсера Сергія Караванця

18:00 – 19:00 – Перегляд фільмів / Церемонія нагородження.