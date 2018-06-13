У львівському транспорті бракує місця для 25 тисяч людей

Лише закупівлею нового рухомого складу проблему не вирішити, - кажуть у міській раді

У Львові 25 тисяч людей не поміщаються у громадський транспорт. В години пік пасажиропотік є значно більшим, аніж маршрутки, трамваї та тролейбуси можуть перевезти. Тому у місті напрацювали стратегію, завдяки якій у наступні два роки ці незручності мали б зникнути.

Вже до кінця цього року на вулицях Львова з’явиться 150 нових автобусів, 30 вживаних трамваїв із Німеччини, а також розпочнуть підготовку до покупки 50 тролейбусів.

Важливо, що збільшуватимуть кількість саме електротранспорту, оскільки він екологічний, а контактна мережа міста дозволяє це зробити.

«Зараз можна ввести на вулиці Львова до 200 тролейбусів», – зазначив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури з питань транспорту та доріг Андрій Білий.

Він також розповів, що велика частка автобусів не є власністю перевізників, а орендованими. Саме тому дуже часто проконтролювати виїзд машини на маршрут є неможливим. Як результат – на маршруті їздить менше автобусів або ж вони не їздять взагалі.

150 нових автобусів призначені в основному для комунального підприємства АТП-1, та можливі варіанти, що частину з них на якихось умовах таки передадуть приватним перевізникам.

«Адже така кількість транспорту буде також навантаженням на комунальне АТП», – сказав Андрій Білий.

Поки що це питання обговорюють.

Крім того планують вдосконалити схему руху. Точніше – змінити її зовсім. Так приберуть довгі маршрути, які курсують через усе місто, а локалізують їх по мікрорайонах. Однак пасажирам незручностей це не створить, оскільки вже тоді введуть електронний квиток. Тож людина платитиме за час перебування у транспорті, а пересадка в інший транспортний засіб додатково не оплачуватиметься.

Оптимізують також дорожню мережу. Велику увагу приділять паркуванню. Імовірно, запровадять схему, згідно якої ціна за паркування у центрі міста та на околицях буде різною. Таким чином у центрі міста машин мало би поменшати.

«Будемо також заохочувати пішохідний та велорух. У Європі велосипедами їздить 30% населення. І це значно зменшує навантаження на дороги», – сказав Андрій Білий.

Для цього активно розбудовуватимуть велодоріжки і приведуть до ладу пішохідні.

«На жаль, у нас є такі, що після того, як випаде дощ, там неможливо пройти», – сказав чиновник.

Додамо, що вже найближчим часом у Львові відбудеться конкурс на визначення маршрутних перевізників.

Зараз містом курсує 630 одиниць різного громадського транспорту. У найбільш гарячий час – від 8:00 до 9:00 – він перевозить 150 тисяч людей. А за цілий день – мільйон пасажирів.