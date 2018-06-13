Росіянин намагався перевезти зброю через українсько-польський кордон

Сьогодні, 13 червня, прикордонники у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів» вилучили зброю у громадянина Російської Федерації, – повідомляє прес-служба Львівського прикордонного загону.

Під час огляду автомобіля «Смарт» німецької реєстрації на виїзді з України прикордонники за допомогою службової собаки Сабо виявили револьвер калібру 4,5 мм та майже 200 набоїв до нього. Зброю, заховану у салоні авта, перевозив громадянин Російської Федерації.

Зазначимо, що у 2018 року прикордонники Львівського загону вже виявили 40 одиниць зброї, яку незаконно хотіли перевезти через кордон.