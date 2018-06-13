ПриватБанк прокредитував ОСББ на понад 130 млн грн

Менш ніж за 2 місяці банк задовольнив майже півтисячі заявок від ОСББ на кредитування за «теплими» кредитами на суму майже 100 млн грн.

«Із середини квітня ми почали реалізацію третього транша державних компенсацій за програмою «теплих» кредитів для ОСББ, – розповідає керівник МСБ ПриватБанку Сергій Клюєв. – Уже видано понад 400 кредитів на більш ніж 90 млн грн, на опрацюванні ще понад 200 заявок на суму понад 60 млн грн. Мінімальний розмір державної компенсації за кредитами ОСББ становить 40%, тож загальну суму компенсацій вже фактично вичерпано».

Зауважимо, що й надалі можлива видача кредитів із компенсацією з місцевих бюджетів, що є в багатьох регіонах, або без компенсацій, на бажання самих ОСББ.

Нові заявки на кредитування будуть прийматись одразу після погодження наступного транша державної компенсації.

Нагадаємо, що ПриватБанк долучився до програми кредитування ОСББ у 2017 році. За цей період видано 638 «теплих» кредитів ОСББ на загальну суму 130 млн грн. Усього ПриватБанк обслуговує майже 10 тис. ОСББ.

Більше про програму «теплих» кредитів для ОСББ можна дізнатися на pb.ua/teplokred.