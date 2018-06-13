При дитячих клубах Львова працюють безкоштовні літні табори

Діти, які залишилися на літніх канікулах вдома, можуть цікаво провести час у церковних і міських осередках дозвілля

Цього року дітей розважатимуть вікторинами, творчими заняттями, майстер-класами тощо. Усе це поєднають з перервами на прогулянки, спортивні та рухливі ігри на майданчику. Призначені вони для дітей від 6 років. Заняття – безкоштовні.

«На час літніх канікул Дитячі клуби Львова пропонують дітворі різні можливості для проведення вільного часу. Зокрема, мережа Дитячих клубів організовує осередки активного дозвілля, в яких маленькі відвідувачі мають змогу спробувати себе в різних видах творчості, спортивних іграх, спільних прогулянках», – розповіла Діана Наорлевич, координатор Дитячих клубів міста Львова.

9 таборів у різних районах Львова приймуть до себе дітей і підлітків.

Дитячі клуби Залізничного району

Табір «Літо з «Родинним» працює з 29 травня до 6 липня в дитячому клубі «Родинний» на вул. С. Петлюри, 37. Табір чекає діток щодня з 10.00 до 17.00, у cуботу – з 10.00 до 13.00. У програмі – майстер-класи, спортивні, рухливі та інтелектуальні ігри, конкурси, квести, театральне мистецтво, «Веселий кінозал», змагання, англійська.

Контактні телефони: 295 82 46, 099 123 3831.

Літній табір «АртЛіто» працює з 29 травня до 15 серпня в дитячому клубі «Мандри» на вул. Комарова, 3. Табір чекає діток з понеділка по суботу з 10.00 до 13.00. У програмі – екскурсії, мандрівки, пленери на свіжому повітрі, інтелектуальні ігри.

Контактні телефони: 295 82 46, 063 750 54 09

Літній табір «Веселі канікули» працює з 29 травня до 18 липня в дитячому клубі «Колорит» на вул. Суботівській, 7. Табір чекатиме діток з понеділка по суботу з 10.00 до 13.00. У програмі – екскурсії, мандрівки, пленери на свіжому повітрі, майстер-класи, спортивні та рухливі ігри, конкурси, змагання, англійська, танці.

Контактні телефони: 295 82 46, 063 695 15 40

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Дитячі клуби Франківського району

Літній розважально-відпочинковий табір «Росинка» працює з 29 травня по 15 червня з 11.00 до 14.00 на базі дитячого клубу «Калинове намисто» на вул. Володимира Великого, 11.

Контактні телефони: 237 23 82, 067 126 23 87.

Дитячі клуби Шевченківського району

З 4 червня по 13 липня в приміщенні «Арт-Клубу» (вул. Замарстинівська, 71) працює літня школа «Територія дружби». З 10.00 до 16.00 (з понеділка по п’ятницю) на дітей шкільного віку чекають цікаві тематичні заняття і майстер-класи зі співу, танців, театрального та образотворчого мистецтва, прогулянки, ігри, конкурси, вікторини.

Контактні телефони: 252 18 28, 097 344 73 54.

Дитячі клуби Сихівського району

З 1 червня до 17 липня в дитячому клубі «Барви» на вул. Сихівській, 14 діти мають можливість відвідати школу журналістики та маркетингу, гуртки мистецького спрямування та хіп-хопу.

У клубі «Смайлик» на вул. Червоної Калини, 61 діти матимуть нагоду вдосконалити свої знання з англійської мови, також там працюватиме гурток з раннього розвитку дитини «Startup».

Контактні телефони: 254 64 58, 098 345 75 36.

Дитячі клуби Галицького району

Дитячі клуби Галицького району запрошують дітей у літній табір СМАРТ з 18 червня. Основна локація – приміщення Дитячої галереї «АквареліЯ», що на вул. Ференца Ліста, 2 та додаткова локація малюків на І. Франка, 54 у «СмАрт-клубі».

Заняття триватимуть протягом двох тижнів (понеділок-п’ятниця з 10.00 до 14.00).

Контактні телефони: 261 68 48, 067 494 95 26.

Дитячі клуби Личаківського району

Літня школа «Арт-хобі+Ти» запрошує дітей з 4 до 15 червня в будні дні з 11.00 до 14.00 до цікавого проведення часу. «Арт-хобі+Ти» – це тематичний табір, в якому діти відчують себе маленькими лісовими хобітами. Упродовж табору дітки в різноманітних конкурсах, вікторинах, іграх, мандрівках і на майстер-класах здобуватимуть лісові гроші «хутроножки», за які наприкінці літнього табору на ярмарку зможуть придбати різноманітні сувеніри чи солодощі. Літня школа працюватиме у дитячому клубі «Мандарин» по вул. Коціловського, 16

Літня школа «Країна Фантазій» у клубі «Багато сердець» на вул. Дж. Вашингтона, 5а. Школа працюватиме з 11 по 22 червня з 11.00 до 14.30. У програмі табору – веселі мандрівки, спортивні вікторини, весела англійська, різноманітні ігри, творчі майстер класи і ще багато цікавого.

Контактні телефони: 254 62 63, 067 804 16 72.