Правоохоронці затримали чоловіка, який уночі «замінував» львівські вокзали

Нагадаємо, сьогодні вночі на телефон «гарячої лінії» 102 надійшло повідомлення про нібито замінування залізничного вокзалу й автовокзалу у Львові

Як інформує Управління Служби безпеки України у Львівській області, завдяки спільним діям співробітників СБУ та працівників Нацполіції вдалося оперативно встановити особу «телефонного терориста». Ним виявився мешканець Житомирщини, який причетний також до анонімних повідомлень про мінування декількох об’єктів у Києві.

Правоохоронці вже затримали «мінера» в одному з райцентрів Житомирщини.

Управління СБУ у Львівській області нагадує: незалежно від мотивів «телефонних терористів», їхні дії карають позбавленням волі на строк від двох до шести років.

За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено на термін від чотирьох до восьми років.

«Телефонним анонімам» також доведеться компенсувати витрати державних і комерційних установ, що зазнали збитків від їхніх протиправних дій.