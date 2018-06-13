Поліція розшукує трьох злочинців

Один із них утік з-під варти

Франківський відділ поліції ГУ Національної поліції у Львівській області оголосила в розшук трьох зловмисників, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

Коваль Олександр Вікторович, 15.02.1972 р. н.

Розшукується за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України, розшукується Коваль Олександр Вікторович, 15.02.1972 р.н.

Усіх, кому відоме його місце перебування, або володіє будь-якою інформацією відносно нього, просять телефонувати за номерами: (032) 258-69-68, 237-95-75, або на оперативну лінію 102.

2. Навроцький Юрій Володимирович, 03.11.1987 р.н., уродженець Львівської області, Самбірського району, с. Кульчиці, без постійного місця проживання.

Розшукується за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України

Усіх, кому відомо про його місце перебування, просять терміново зателефонувати за номером: (032) 238-95-51, або на оперативну лінію 102.

3. Патер Денис Ігорович, 05.04.1996 р.н., уродженець Львова, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Грінченка, 4/91 і який раніше проживав за адресою: м. Львів, вул. Кн. Ольги, 59б/68.

Розшукується за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Усіх, кому відомо про його місце перебування, просять терміново зателефонувати за номером: (032) 238-95-51, або на оперативну лінію 102.