Поліція розшукує підозрювану у злочині проти правоохоронців

Франківський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, розшукує Абієву Ельнару Зафарівну, 19.08.1991 р.н., уродженку Львова, яка проживала за адресою: м. Львів, вул. Кн.Ольги, 5б, кв.47. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Усіх, кому що-небудь відомо про місцеперебування розшукуваної зловмисниці, просять терміново зателефонувати за номером: (032) 238-95-51, або на оперативну лінію 102.

Нагадаємо, інцидент стався 7 січня близько 14.00 на вулиці Генерала Чупринки. Водійка порушила Правила дорожнього руху та не виконала законної вимоги поліцейських зупинитися. Як повідомили у Патрульній поліції Львівської області, патрульні зупинили автомобіль Peugeot 208, який виїхав на трамвайну смугу зустрічного руху. На вимогу патрульного жінка-водій відмовилася надавати документи. Під час спілкування з порушницею інспектори виявили в неї ознаки наркотичного сп’яніння. Раптом жінка навмисно поїхала та наїхала спочатку на одного інспектора, якого від удару відкинуло вбік, а тоді, вивернувши кермо, збила другого інспектора і повезла його на капоті. Провізши його вулицею Генерала Чупринки, вона повернула на вулицю Ю.Захаревича, а згодом на вулицю Котляревського – скинула патрульного з капоту й на великій швидкості покинула місце пригоди. Патрульного забрала швидка. У нього діагностували забої, садна та перелом руки.