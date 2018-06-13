Обласна конкурсна комісія назвала трьох переможців на посади головних лікарів

Усіх рекомендуватимуть призначити на 5 років

Cьогодні, 13 червня, відбулось засідання конкурсної комісії з проведення конкурсів на заміщення посад керівників закладів охорони здоров’я Львівської області, – інформує прес-служба Львівської обласної адміністрації.

Керівником КЗ ЛОР КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи» рекомендують обрати Максима Прикупенка.

Керівником КЗ ЛОР «Будинок дитини №1 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки» рекомендують обрати Галину Качановську.

Відтак, керівником КЗ ЛОР «Будинок дитини №2 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки» рекомендують обрати Мирославу Павлик, яка раніше очолювали цей заклад.

Конкурсна комісія рекомендуватиме сесії Львівської обласної ради призначити запропонованих кандидатів на посади директорів на 5 років.