На Львівщині з балкона випало немовля

Трапилось це вчора, 12 червня, в приватному помешканні у м. Рудки. Про це повідомила речниця Нацполіції області Світлана Добровольська.

«Учора, близько 12 години до нас надійшла інформація з Рудківської лікарні про те, що до них доставили однорічного хлопчика з травмами голови. Хлопчику діагностували закриту черепно-мозгову травму, струс головного мозку та гематому голови», – розповіла Добровольська.

Правоохоронці попередньо встановили, що дитина отримала травми при падінні з балкону першого поверху. Дитину в лікарню привезла власним автомобілем 43-річна матір.

Читайте також: Діти біля відчинених вікон: основні правила безпеки