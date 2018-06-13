На Львівщині чоловік загинув під колесами власного трактора

Трактор покотився назад і наїхав на чоловіка, який саме порався біля причепа

ДТП сталася 12 червня близько 15.45 в одному із сіл Самбірського району. Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, водій трактора МТЗ, 47-річний місцевий мешканець, позаду трактора намагався перечепити причіп. У цей час трактор покотився назад і наїхав на чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці події.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.