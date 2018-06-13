Міська рада та мешканці спільно відреставрували історичну браму на пл. Старий Ринок

У Львові завершили реставрацію вхідної дерев’яної брами будинку на пл. Старий Ринок, 2. Роботи виконали в рамках програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% коштів вартості робіт) і мешканцями (30% коштів вартості робіт). Це перша брама, яку завершили цього року у рамках програми. Реставрація тривала близько місця.

«Загальна вартість робіт – 33 000 грн. Міська рада здійснить оплату після завершення роботи, тоді як мешканці оплачують авансом за наданими фірмою рахунками»- прокоментувала Тетяна Балукова, директор ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».

За її словами, зараз на реставрації знаходять брами в будинках за адресами вул. Кониського, 5, вул. Котляревського, 15, вул. Залізнична, 4, вул. Чупринки, 46, вул. Котляревського, 45. Загалом цього року мають відреставрувати 50 цінних брам. Однак наразі у міській раді не певні, чи вдасться знайти достатньо кваліфікованих рестараторів для виконання усіх робіт.

Нагадаємо, у Львові протягом 2009−2017 р. діяв проект «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ). У рамках цього проекту у співфінансуванні німецького товариства та мешканців було відреставровано 148 історичних брам.

У 2018 році місто запровадило аналогічну програму зі своїм співфінансуванням.

«Ми записували усіх, хто звертався, хто знаходиться в історичному ареалі. Потім проводили попередній опис брами і визначали попередню вартість робіт. Тоді повідомляли мешканців про орієнтовну вартість і вони остаточно вирішували чи готові приймати участь у програмі. 70% вартості оплачуємо ми, тобто з міського бюджету, а 30% мають оплатити мешканці. Таку частку вартості мешканці оплачували і при проекті GIZ. Якщо мешканці погоджувалися на співфінансування, ми запрошували мінімум двох майстрів, які розробляли кошторис і вибирали економічно вигіднішу пропозицію. До реставрації брам залучали тих майстрів, які пройшли навчання в рамках програми GIZ.

У залежності від розміру брами, якщо вона велика і дуже понищена, реставрація може тривати до 3 місяців. Якщо це вузькі двері, такі як у більшості будинків на пл. Ринок, то їх реставрація займає до 1,5 місяця», — розповіла Тетяна Балукова, директор ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».