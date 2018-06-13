Львівських вибухотехніків нагородили орденами «За мужність та професіоналізм»

З нагоди святкування тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк спільно із заступником, підполковником поліції Тарасом Бакаєм, привітали співробітників вибухотехнічного управління поліції Львівщини, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

За особистий вклад у загальні результати роботи та за виконання особливо важливих завдань щодо забезпечення вибухобезпеки на території Львівської області тринадцятьох працівників управління нагородили орденами «За мужність та професіоналізм».

«Ваша робота дуже важлива і надзвичайно небезпечна. Ви щодня ризикуєте власним здоров’ям та життям заради безпеки наших громадян. Я дякую вам за ваш професіоналізм та за вашу відданість професії. Бажаю вам якнайменше викликів і кожного дня здоровими та неушкодженими повертатися додому до своїх рідних», – зазначив Тарас Сабанюк.