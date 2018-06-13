Львівська залізниця хоче організувати систему громадського контролю, щоб запобігти крадіжкам майна

Від початку року на Львівській залізниці зафіксували 248 випадків крадіжок залізничного майна

Від початку 2018 року на Львівській залізниці зафіксовано 248 випадків крадіжок залізничного майна, а також пошкодження елементів інфраструктури та розукомплектування рухомого складу. Це на 7 випадків перевищує кількість протиправних дій, вчинених за аналогічний період минулого року. Сума збитків становить майже 4,5 млн. грн.

Найбільше нині потерпають від злодіїв господарства колії та сигналізації і зв’язку, де від початку року зафіксовано відповідно 132 та 97 крадіжок і пошкоджень обладнання та елементів інфраструктури. Крім прямих збитків, заподіяних зловмисниками, на плечі залізниці лягають і додаткові витрати коштів та робочого часу працівників підрозділів, необхідні для усунення наслідків крадіжок і відновлення надійної роботи залізничної інфраструктури.

Втім матеріальні втрати, яких зазнає магістраль від протиправних дій зловмисників – це лише один аспект серйозної проблеми, адже крадіжки та пошкодження елементів залізничних конструкцій, приладів чи рухомого складу, які злодії зазвичай цуплять задля копійчаної наживи, можуть стати причиною аварій із непередбачуваними наслідками та призвести до людських жертв чи техногенних катастроф.

Залізничники занепокоєні ситуацією, що становить пряму загрозу для безпеки руху поїздів, життя та здоров’я людей і звертають увагу правоохоронців на необхідність активізувати співпрацю для профілактики та оперативного розкриття злочинів на об’єктах інфраструктури.

На апаратній нараді керівництва магістралі виконавчий директор регіональної філії «Львівська залізниця» Володимир Крот дав доручення підрозділам воєнізованої охорони посилити заходи із запобігання крадіжкам майна залізниці та стороннього втручання в роботу магістралі, зокрема активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення. Як одну з форм ефективного збереження матеріальних цінностей магістралі Володимир Крот запропонував керівникам служб розглянути можливість організації системи громадського контролю за схоронністю майна залізниці, особливо в тих господарствах, де в цьому є нагальна потреба.