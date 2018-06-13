Фахівці нагадують про небезпеку укусів кліщів

У літню пору особливо активно розповсюджується інфекційне захворювання, яке передається людині через укус інфікованих кліщів, — хвороба Лайма (кліщовий бореліоз). Тому фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області попереджають про кліщовий бореліоз та застерігають про небезпеку укусів кліщів.

Збудниками хвороби Лайма є борелії — різновид звивистих бактерій-спірохет, переносниками яких є кліщі. Бореліоз — полісистемна інфекція зі складним патогенезом, що включає комплексну систему імунних реакцій організму людини.

Особливості перебігу хвороби Лайма. Початок хвороби Лайма за проявами схожий до звичайного застудного захворювання або грипу. Тому тривогу повинні викликати збільшення лімфатичних вузлів, болі в суглобах, м’язах, навіть незначне підвищення температури, що виникають після укусу кліща або перебування у лісо-паркових зонах. У 60−70% інфікованих людей на місці укусу кліща через деякий час (на 2−4-й день, іноді через 2 місяці, а найчастіше через 12−14 днів) виникає червона пляма, яка з часом зростає в розмірах і може сягати в діаметрі до 20−30 см і більше. Поява червоної плями після присмоктування кліща є прямим показом для звернення до лікаря і лікування хвороби Лайма.

Крім гострої інфекції, тобто такої, що виникає у зазначені терміни після присмоктування кліща, може бути і хронічна її форма, яка розвивається у нелікованих осіб та діагностується переважно восени і взимку (після закінчення сезону активності кліщів).

Органами, де відбуваються патологічні зміни при гострій формі хвороби Лайма, є суглоби, нервова система, серце, шкіра, інші органи. При хронічному бореліозі уражаються ці ж самі органи або їх системи, але вираженість та характер змін і прогноз захворювання інші. Ураження головного мозку та периферичної нервової системи, запальні процеси в суглобах та незворотні ушкодження шкіри, затримка розумового та фізичного розвитку у дітей — це далеко не повний перелік можливих проявів хронічного бореліозу.

Що робити після укусу кліща?

Хвороба Лайма на ранніх стадіях розвитку добре піддається лікуванню. Найбільш простим, дешевим і ефективним засобом профілактики хвороби Лайма є уникнення присмоктування кліщів. Кліщі підстерігають «донора» на кущах, високій траві. Вони відчувають запах людини або тварини за 10−15 м і на цей запах можуть сповзатись. Тому уздовж стежин і місць випасу худоби їх завжди більше, ніж в глибині лісу, а в затінку більше, ніж на сонці. Вони віддають перевагу змішаним лісам, особливо люблять березові та липові гаї. Кліщ присмоктується не відразу, він досить довго лазить по людині, причому тільки знизу доверху.

Засоби особистого захисту від кліщів прості та доступні кожній людині, яка дбає про своє здоров’я. При відвідуванні місць, де можуть бути кліщі (парки, сквери, діброви, гаї, ліси, галявини), рекомендується одягатися в світлий однотонний, з довгими рукавами, щільно прилягаючий до тіла одяг, щоб легше було помітити кліщів, які повзуть. Голову слід покривати головним убором. Через кожні 2 години під час прогулянок необхідно проводити само- та взаємоогляди. Присмоктується кліщ лише в певних місцях — шукає тонку ніжну шкіру (за вухом, під грудьми, на шиї, в пахових ділянках). Якщо людина одягнена належним чином, то до шкіри кліщ не добереться. Для відлякування кліщів можна використовувати репеленти, які реалізовуються в аптечних мережах.

Коли прийдете додому, уважно огляньте не тільки себе і своїх рідних, але й одяг, квіти, ягоди, гриби, які Ви принесли, кота або пса, що Вас супроводжували. Вдома слід відразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна цей одяг залишати біля ліжка чи спати в ньому.

Запам’ятайте! Для виключення (або підтвердження) захворювання на Лайм-бореліоз необхідно досліджувати сироватку крові пацієнта в перші дні після покусу кліща, або початку захворювання.

Видалити кліща найкраще зможе фахівець — лікар-хірург у хірургічному кабінеті або травмпункті. Щоб дізнатись, чи видалений кліщ є носієм небезпечної інфекції, слід звертатись в лабораторію особливо-небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру (вул. Круп’ярська, 27, тел. 276−85−92).