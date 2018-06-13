Через негоду на Львівщині залишилися без електрики 59 населених пунктів

За повідомленням ПрАТ «Львівобленерго», на шосту годину ранку сьогодні, 13 червня, без електропостачанння внаслідок несприятливих метеоумов залишалося 59 населених пунктів (40 – повністю, 19 – частково) у дев’яти районах Львівської області. До ліквідації порушень у роботі залучено 85 осіб і 22 одиниці техніки.

Окрім того, 12 червня о 19.06 до ГУ ДСНС у Львівській області надійшло повідомлення про те, що в с. Страшевичі Старосамбірського району наслідок сильних поривів вітру зірвало металеву покрівлю разом із кроквами на площі 108 м кв. із двоповерхового житлового будинку розміром 12×9 м і 18 листів шиферу з двоповерхового житлового будинку розміром 11×10 м.

У Яворові внаслідок зливи та вітру вчора було повалено 6 дерев; пошкоджено 3 автомобілі; зірвано покрівлю з трьохповерхової нежитлової будівлі, розміром 15×10 м на площі 15 м кв.; двоповерхового житлового будинку, розміром 12×10 м по всій площі; двоповерховому житловому будинку, розміром 13×21 м на площі 10 м кв.; похилено дві електроопори, внаслідок чого вул. Загаєвича та вул. Січових Стрільців залишились без електропостачання.