10 собак-мрійників шукають дім

Познайомитися з цими чудовими чотирилапими можна в ЛКП «Лев»: Львів, вул. Промислова, 56; тел.: 068 535 4545. ЛКП працює щодня без вихідних з 08:00 до 20:00.

Ната. Білява красуня, молоденька метис лайки. Енергійна та життєрадісна, любить гуляти та бавитися. Підійде на прилаштування у родину з дітьми, які люблять тварин.

Белла. Шоколадна краса! Потрапила на ЛКП «Лев» на перевакцинацію та повторне кліпсування. У ЛКП «Лев» мріють знайти для неї найкращу сім’ю. Белла активна, соціалізована, була стерилізована 2017 року. Потребує просторе подвір’я.

Айрон, молодий собачка, соціалізований, гавкучий, може жити в родині з дітьми, що люблять тварин. Потребує просторого двору, оскільки любить довгі прогулянки. Добре гуляє на повідку.

Авіна, молоденька віком до року собачка-«дзвіночок». Енергійна та грайлива. Новим господарям з нею ніколи не буде сумно.

Ікар, молодий метис німецької вівчарки. Слухняний і виважений, піддається навчанню. Чудовий друг та охоронець.

Цент (Майк) також досі в ЛКП «Лев». Неймовірний красень-пітбуль із рідкісним сіро-мигдалевим окрасом. Чемний молодий собака, абсолютно неагресивний, соціалізований.

Вільфред. Молодий собака, метис вівчарки. Наразі трішки розгублений і наляканий, але піддається навчанню, чемно гуляє на повідку і дружній до людей.

Сара. Потрапила в «ЛКП» з важкими ранами на шкірі, найімовірніше, від покусу інших собак. Ветеринари врятували та вилікували її. Після всього пережитого на вулиці вона не може повертатися знову в зону ризику. Найкраще, щоб хтось забрав її додому та піклувався й оберігав цю невелику чемну красуню.

Цирі. Перебування цієї красуні в ЛКП «Лев» продовжили до 17 червня, хоча термін її перетримки вже завершився. Собака потрапила до ЛКП наляканою, довелося довго завойовувати її довіру. З її поведінки можна зробити висновок, що вона мала непросте життя на вулиці. На щастя, завдяки кінологу та людині, що знайшла Цирі та викликала ловців і тепер майже щодня приходить погуляти з нею, тварина почала знову довіряти людям.

Скаллі. Метис фокстер’єра. Молода й енергійна, соціалізована собака-друг. Добре гуляє на повідку, може проживати в квартирі. Підійде на прилаштування у сім’ю з дітьми, які люблять тварин. Чекає на найдобріші руки!

Фото Марти Сирко