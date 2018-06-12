Зі Львова в Італію відкриють два нові авіамаршрути

Компанія Ernest Airlines збільшує кількість напрямків зі Львова до Італії до п’яти

Компанія Ernest Airlines відкриває два нові рейси: Львів-Мілан (аеропорт Мальпенса) та Львів-Рим (аеропорт Фіумічіно). Офіційний запуск двох нових маршрутів відбудеться 22 червня з Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

З цими двома сполученнями авіакомпанія «Ернест» збільшить кількість напрямків зі Львова до Італії до п’яти. Окрім вказаних двох аеропортів, компанія також здійснює перельоти зі Львова до Мілану ( аеропорт Бергамо), Неаполя (аеропорт Naples Airport) та Венеції (аеропорт Marco Polo).

«Ми пропонуємо 15 перельотів щотижня. Ми вважаємо, що це лише початок нашого розповсюдження перельотів до Італійської столиці. Ці обидва міста відіграють дуже важливу роль для усіх українських пасажирів, зокрема із точки зору сполучення з іншими містами», – прокоментував бізнес-девелопер Ernest Airlines Чаді Ель Таннір.

Під час сьогоднішньої прес-конференції також оголосили, що на час «високого сезону» авіакомпанія «Ернест» збільшить кількість рейсів від трьох до чотирьох перельотів на тиждень.