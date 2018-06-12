Зі Львова до Неаполя літаки курсуватимуть чотири рази на тиждень

Італійський лоу-кост Ernest Airlines з 3 липня збільшить кількість польотів на лінії Львів-Неаполь до чотирьох рейсів на тиждень, – про це повідомляють Новини авіації України.

Додатковий рейс здійснюватиметься по вівторках у літній період до 4 вересня включно.

Зараз рейси між Львовом і Неаполем відбуваються тричі на тиждень: вівторок, п’ятниця, неділя. Таким чином після збільшення частоти по вівторках відбуваматиметься два вильоти на день.

Читайте також: Зі Львова в Італію відкриють два нові авіамаршрути