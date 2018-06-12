Ювілейний ХХV Форум видавців у Львові – 1 тисяча заходів і 50 локацій

19-23 вересня відбудеться ювілейний ХХV Форум видавців у Львові – найбільший книжковий, літературний, культурний захід України і Центрально-Східної Європи.

Упродовж 5-ти днів гості форуму зможуть відвідати 1000 культурних та освітніх заходів, поспілкуватися з авторами та придбати книги. Події Форуму відбуватимуться не лише у Палаці Мистецтв, а й у 50-ти локаціях міста. Про це сьогодні, 12 червня, розповіли під час прес-конференції з нагоди офіційного відліку 100 днів до початку Форуму.

Фокусною темою цьогорічного Форуму видавців стане «Ринок свободи».

«У 2003 році у нашій громадській організації був проект, який називався «Нерви ланцюга. 25 есе про свободу». Це була книжечка від найпопулярніших українських авторів на той час і ми з нею об’їздили увесь Схід України. І після того почалась Помаранчева Революція. Я думаю, що говорити про свободу завжди актуально, тим паче, що ми зараз маємо 50 років революції 1968 року і звичайно ми це будемо відзначати, і звичайно свобода є центральною темою», – розповіла президент Форуму видавців у Львові Олександра Коваль.

«Дуже добре, що така подія, як 25-й ювілейний Форум видавців, відбувається на Львівщині. Дуже шаную тих людей, які люблять і роблять цю працю, завдяки їм Львівщина стає впізнаваною у світі. Ми готові долучитися і підтримати проведення Форуму», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Також у межах ХХV Форуму видавців відбудеться церемонія нагородження видавців 25 найкращих книжок «BFL Best Book Award», Міжнародний літературний фестиваль, який відвідають автори з 25 країн, Міжнародний бібліофорум, благодійна акція для людей похилого віку «Третій вік: задоволення від читання» та книжковий ярмарок. Загалом очікують участь у Форумі 250 видавництв з усіх бластей України.

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