Уже цієї неділі у Львові кожна дитина зможе «влаштуватися на роботу»

Це наймасштабніший профорієнтаційний проект в Україні, участь у якому можуть брати діти віком від 3 до 18 років. На вході до паркової зони кожна дитина зможе отримати паспорт та «влаштуватись на роботу». Ознайомлювати діток з особливостями кожної професії будуть справжні фахівці своєї справи – поліцейські, рятувальні-пожежники, будівельники, лікарі, фармацевти, футболісти та ін.

Головна мета проекту – продемонструвати дітям можливості дорослого світу. Щоб кожен мав змогу обрати в майбутньому не просто професію, а улюблену справу.

Запрошуємо всіх охочих у неділю, 17 червня, у парк ім. Івана Франка з 14.00 до 18.00.

Посилання на подію у Facebook: facebook.com/events/163248884464409

ВХІД ВІЛЬНИЙ.

Вхід дорослим – тільки в супроводі дітей!