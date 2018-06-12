Укрзалізниця пропонуватиме повний комплекс харчування в поїздах

Про це сьогодні, 12 червня, на Центральному залізничному вокзалі в Києві під час презентації нової послуги – повноцінного харчування в поїздах – повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. Страви вже з 18 червня пропонуватимуть пасажирам у тестовому режимі в окремих поїздах.

За словами Євгена Кравцова, в Укрзалізниці проаналізували досвід своїх колег в інших країнах щодо організації повноцінного харчування в поїздах і на підставі цього вирішили провести тестову експлуатацію нової послуги. Вона триватиме впродовж трьох місяців, і за її результатами ухвалять рішення щодо подальшого запровадження послуги. Тож із 18 червня нове повноцінне харчування буде доступне пасажирам чотирьох поїздів: № 81 Київ – Ужгород, № 104 Київ – Маріуполь, № 7 Київ – Івано-Франківськ та № 749 Київ – Івано-Франківськ.

«Упродовж декількох тижнів ми плануємо розширити тестову послугу ще на деякі поїзди. Ми пропонуємо повний комплекс харчування – від сніданків до перших страв і десертів. Розрахуватися можна як готівкою, так і карткою за допомогою терміналів. Уже в наступні декілька тижнів буде можливо замовити ланч-бокси при купівлі квитків. Ми подивимося, наскільки технологія буде прийнятною, чи сподобається послуга пасажирам, і потім визначимося щодо подальшого її запровадження», – зазначив Євген Кравцов.

В Укрзалізниці сподіваються, що новий сервіс отримає позитивні відгуки серед пасажирів, але планують уважно вивчити всі пропозиції та відгуки подорожуючих. Це дасть змогу вдосконалити сервіс і збалансувати меню відповідно до побажань пасажирів. «Для нас важливий зворотний зв’язок, тому пасажирам у поїздах будуть запропоновані анкети», – зауважив Євген Кравцов.

Він наголосив, що всі компанії, які надавали свої пропозиції щодо харчування в поїздах, зможуть запропонувати свою продукцію пасажирам. «Наше завдання сьогодні – протестувати кілька компаній і кілька технологій, щоб потім зрозуміти, який варіант сподобається пасажирам найбільше. Головне – щоб харчування в поїздах відповідало всім санітарним нормам і було здоровим», – додав Кравцов.

Поїзди, в яких наразі запроваджують повноцінне харчування, обслуговуватимуть бригади сервісу громадського харчування. Замовити обід можна буде на пасажирське місце за телефоном, вказаним у меню, через офіціанта-стюарда або отримати безпосередньо в спеціально обладнаному сервісному купе. Склад меню залежатиме від сезонності представленої продукції.

У межах послуги розроблено спеціальне меню, в якому на вибір пасажирам пропонується кілька варіантів: придбати ланч-бокс, який включатиме певний набір страв і напоїв, або обрати за бажанням окремі гарячі страви, снеки та напої. Ланч-бокс можна буде замовити під час придбання квитка онлайн або в касі на станції, а також безпосередньо у вагоні. Вартість ланч-боксів залежно від асортименту становитиме 95 та 115 грн. Також Укрзалізниця пропонує окреме меню сніданків, у якому на вибір є каші, сирники та кисломолочні напої.

Серед гарячих страв на вибір пасажирам пропонують три види першої страви (грибний суп, курячий бульйон і гаспачо), три види основної страви (картопляне пюре з куркою, паста болоньєзе та кус-кус із овочами). Також можна замовити сендвічі й різноманітні десерти. Вартість перших і основних страв буде доступна пасажирам за ціною від 38 грн за порцію, сендвічів – 42 грн, десертів – від 18 грн, сніданки коштуватимуть від 29 грн. Серед напоїв – різноманітні чаї, соки, кава, газовані напої та інше. На упаковках буде зазначено калорійність страв.