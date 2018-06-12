Український освітній проект вперше отримав престижну міжнародну нагороду

Український медіа-освітній проект «Школа міжрелігійної журналістики» отримав престижну австрійську міжнародну нагороду за інтелектуальні досягнення в категорії «Інновації». Її вручає Федеральне міністерство Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії.

Школа міжрелігійної журналістики стартувала у Львові 16 лютого 2017 року. Її організатором є Лідії Батіг – головний редактор сайту «Духовна велич Львова», співорганізатором — Тарас Дзюбанський – керівник Центру міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас».

«Досягнень Школи міжрелігійної журналістики є дуже багато. Насамперед, проект зацікавив багатьох людей, ми розпочали активну співпрацю із юдейськими спільнотами міста та Ісламським культурним центром у Львові. Активізувались світські та релігійні медіа міста, які розгорнули важливу медіаспівпрацю із цими спільнотами. Студенти Школи долучаються до різних міжрелігійних ініціатив в Україні та за кордоном. Найважливіше — цей проект дає відповіді на актуальні питання сьогодення, сприяє побудові діалогу, миру та співпраці у нашому суспільстві та у сучасному світі», — прокоментувала Лідія Батіг.