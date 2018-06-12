У Львові згорів Mercedes

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 11 червня о 12:43 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул. Медової Печери, 38-а. Займання сталося в моторному відсіку автомобіля Mercedes-Benz С-210. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу вогонь повністю охопив автомобіль.

Пожежу локалізовано о 13:00, ліквідовано о 13:04. Вогнем знищено автомобіль. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють.