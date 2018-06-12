Сьогодні – Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Міжнародна організація праці (МОП) уперше провела Всесвітній день боротьби з дитячою працею 2002 року. Його мета – привернути увагу до цієї проблеми і необхідності заходів задля її ліквідації. Щороку 12 червня уряди, організації роботодавців і працівників, представники громадянського суспільства, а також мільйони людей по всьому світу об’єднують свої зусилля в боротьбі з дитячою працею.

Для того, щоб привернути загальну увагу до актуальної для всього світу потреби – поліпшити охорону праці молодих працівників і покласти край дитячій праці – цього року під егідою Всесвітнього дня охорони праці (28 квітня) і Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею (12 червня) проводять спільну річну кампанію під гаслом «Безпека і здоров’я нового покоління».

Спільна кампанія закликає активізувати зусилля, спрямовані на вирішення завдання 8.8 в рамках Цілей у галузі сталого розвитку – «захищати трудові права і сприяти забезпеченню надійних і безпечних умов роботи для всіх працівників» до 2030 року і завдання 8.7 – «вжити термінових і ефективні заходи для того, щоб … забезпечити заборону і ліквідацію найгірших форм дитячої праці »і покінчити з усіма формами дитячої праці до 2025 року.

Ліквідація дитячої праці допоможе забезпечити захист основних прав дітей, що допоможе в досягненні соціально-економічного розвитку та боротьби з бідністю.