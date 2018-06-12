Правоохоронці розповіли подробиці самогубства в лікарні швидкої допомоги

Сьогодні вдень 81-річний львів’янин викинувся з вікна 9 поверху Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Миколайчука,9).

Як розповіли «Львівській газеті» у Національній поліції у Львівській області, чоловік відкрив вікно на коридорі 9 поверху і вистрибнув з нього. Чоловік був львів’янином.

Слідчі встановили, що він не перебував на лікуванні у медичному закладі. При ньому була амбулаторна картка. Наразі слідчі встановлюють причини приходу чоловіка до лікарні.