Поза логікою і регламентом: міський голова «протягнув» мораторій на забудову парковок через виконком

На крайній сесії Львівської міської ради депутати «забанили» проект ухвали про заборону забудови парковок – «Про встановлення мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок, які знаходяться в оренді, використовуються без договорів оренди землі, перебувають у власності для обслуговування автостоянок (парковок)».

Але… Вже наступного дня відповідне рішення пройшло… через виконком.

Бо так захотів міський голова Андрій Садовий. Хай навіть його бажання не відповідає ані здоровому глузду, ані законодавству.

Так, після провального для ідейників ухвали голосування депутатів, питання про мораторій на забудову парковок як додаткове внесли у порядок денний виконкому, що відбувся наступного дня після сесії ЛМР – 8 травня. Далі його раптово зробили першим. І підтримали! Це при тому, що раніше виконком відмовився навіть розглядати питання. Що логічно, адже ухвалення таких рішень не належить до його компетенції.

Поясню. Цільове призначення землі змінюють депутати – відповідно до містобудівної документації, яку визначили незалежні архітектори через розробку генплану, зонінгу, детальних планів території. Тож до чого тут виконком? Просто міський голова вже звик протягувати свої особливі захцянки в обхід депутатів. Ігноруючи як їхню позицію, так і регламент роботи міської ради та чинні закони.

Окрім того, які наслідки матиме місто від впровадження мораторію. Чергова захцянка мера може зупинити розвиток Львова. Для прикладу, на величезній території орендарі розмістили чи хтось захопив невелику парковку на 10-20 автівок. Водночас, за генпланом, тут передбачені школа, садочок чи громадський простір. Тож заборона змінювати цільове призначення землі, де розміщені парковки, по суті перекреслює геплан, зонінги, детальні плани території, які затверджує сам же виконком.

Але, думаю, що врешті це рішення буде оскаржено і скасовано. Принаймні на це сподіваюся.