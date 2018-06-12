Питання львівського сміття сьогодні розглянуть на позачерговій сесії в Миколаєві

Сьогодні о 16.30 відбудеться термінова позачергова сесія Миколаївської міської ради. Основне питання – продовження прийому на міський полігон львівського сміття. Про це у коментарі «Львівській газеті» розповів голова Миколаївської РДА Андрій Кос.

Нагадаємо, сьогодні близько сотні людей заблокували проїзд трасою Київ – Чоп біля села Луб’яна. Вони протестували проти вивезення сміття на полігони Миколаївського району. Рух заблокували, постійно ходячи пішохідним переходом. Протест почали приблизно о 10.30 і блокування руху тривало до 14.00.

За словами Андрія Коса, домовитися про відкриття руху вдалось, оголосивши про скликання сьогодні позачергової сесії Миколаївської міської ради. На ній планують розглянути питання подальшого прийому львівського сміття.