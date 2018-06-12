На Замарстинівській відновили ремонт
Чи затягнеться ремонт довше встановленого терміну, поки що не кажуть
У Львові на вулиці Замарстинівській знову почали реконструкцію. Зараз тут працюють над заміною водопроводу. А повномасштабні роботи відновлять вже найближчим часом
«Є деякі монтажні елементи, які потрібно доставити з-за кордону. Але загалом роботи над Замарстинівською вже тривають», – розповів виконувач обов’язків ЛКП «Львівавтодор» Роман Познанський.
Нагадаємо на початку травня у Львові призупинили ремонт вулиці Замарстинівської через те, що там виявили плавучі грунти.
Проект реконструкції вулиці, який виготовив Інститут Містопроект» не врахував особливості грунтів, тож довелося його коригувати.
Ремонт вулиці Замарстинівської розпочали у березні.
Тут планують такі роботи:
- реконструкція вулиці з трамвайними коліями – 0,899 км;
- перекладка каналізаційного колектора по вул. Замарстинівській в межах реконструкції вулиці, заміну ділянок колекторів з бокових вулиць, заміна усіх випусків з житлових будинків та випусків з дощових ринв, заміна усіх дощоприймачів та їх приєднань до вуличних колекторів з влаштуванням гідрозатворів, влаштування колодязів та камер на підключенні до каналізаційної мережі. Діаметр проектованих колекторів 200-2000 мм;
- заміна чавунного водопроводу діаметром 150-200 мм вздовж вул. Замарстинівської, заміна ділянок водопроводів з бокових вулиць, влаштування пожежних гідрантів та запірної арматури, влаштування колодязів на підключенні водопроводів з бокових вулиць;
- влаштування дренажу дорожнього полотна;
- влаштування зовнішнього освітлення;
- захист мереж електропостачання , систем зв’язку;
- заміна газопроводів середнього і низького тисків;
- влаштування контактної мережі трамвая.