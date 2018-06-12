На Замарстинівській відновили ремонт

Чи затягнеться ремонт довше встановленого терміну, поки що не кажуть

У Львові на вулиці Замарстинівській знову почали реконструкцію. Зараз тут працюють над заміною водопроводу. А повномасштабні роботи відновлять вже найближчим часом

«Є деякі монтажні елементи, які потрібно доставити з-за кордону. Але загалом роботи над Замарстинівською вже тривають», – розповів виконувач обов’язків ЛКП «Львівавтодор» Роман Познанський.

Нагадаємо на початку травня у Львові призупинили ремонт вулиці Замарстинівської через те, що там виявили плавучі грунти.

Проект реконструкції вулиці, який виготовив Інститут Містопроект» не врахував особливості грунтів, тож довелося його коригувати.

Ремонт вулиці Замарстинівської розпочали у березні.

Тут планують такі роботи: