На вул. Руській “Вольво” “приземлилося” на болард

Гість із Києва потрапив у дорожню пригоду в центрі Львова

Сьогодні ввечері водій «Вольво», намагаючись потрапити з вул. Підвальної на Руську, не дочекався відкриття проїзду болардистами. Натомість вирішив проскочити по зустрічній смузі і таки наїхав на болард, – інформує Муніципальна Варта.

Пошкоджене авто застрягло на дорозі. Дорожній обмежувач теж зазнав пошкоджень. До місця події прибув патруль Муніципальної Варти, також викликали поліцію, яка зафіксувала порушення ПДР.

Водієм «Вольво» виявився житель Києва. Окрім ремонту авта та штрафу, йому доведеться оплатити послуги евакуатора та, радше за все, відновлення пошкодженого боларда.