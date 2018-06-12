На Львівщині побільшало потопельників

За останні два дні двоє чоловіків утопилися у водоймах, а в Яворівському районі в криниці виявили тіло жінки

10 червня в річці Західний Буг у Червонограді під час купання втопився місцевий мешканець 1973 року народження. Учора, 11 червня, о 18:30 його тіло відшукали та підняли на поверхню водолази Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

Ще одна небезпечна подія сталася 11 червня о 09:30 у с. Ражнів Бродівського району. Там у місцевому ставку втопився мешканець с. Руда-Брідська 1991 року народження. Тіло підняли о 13:50 водолази Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області.

А о 16:32 11 червня надійшло повідомлення, про те,що в с. Рокитне Яворівського району в криниці виявили тіло жінки. О 17:40 тіло витягнули на поверхню працівники пожежно-рятувального підрозділу. Обставини події та особу жінки встановлюють.