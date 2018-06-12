На Форумі видавців презентують книги американських авторів про Голодомор і Революцію Гідності

Під час ХХV Форуму видавців у Львові, який відбудеться 19-23 вересня, презентують книги американських авторів про події Голодомору та Революції Гідності в Україні – Це книга «Українська ніч» Марсі Шор та «Червоний голод» Енн Епплбом.

Про це сьогодні, 12 червня, під час прес-конференції розповіли організатори XXV Форуму видавців у Львові.

«Це дві американські історикині, які досліджують поняття свободи з історичного контексту. Марсі Шор – професорка Єльського університету, написала книгу «Українська ніч», яка присвячена Революції Гідності. Це універсальна книга для читача, який живе поза українським контекстом для того, щоб правильно зрозуміти українські реалії. Інша визначна історикиня – Енн Епплбом, редактор «The Economist», член видавничої ради «The Washington Post», працює в галузі історії Східної Європи. За свою книгу «Історія ГУЛАГу» вона отримала Пулітцерівську премію та Премію Даффа Купера. Цього року на Форумі вона презентуватиме книгу «Червоний голод» присвячену Голодомору в Україні», – розповіла програмний директор Форуму видавців у Львові Софія Челяк.

Окрім американських авторів, організатори заходу очікують приїзду молодих поетів з Хорватії, Великої Британії, Італії, Данії. Візит відбудеться в межах діяльності престижної всеєвропейської поетичної платформи «Версополіс», членом якої цьогоріч вперше став Форум видавців. Як зазначили організатори це важливий крок для культурної дипломатії та величезний крок для молодих авторів, адже їхню творчість видадуть різними європейськими мовами за кордоном. Цьогоріч форум видавців делегував Олену Гусейнову та Катерину Калитко презентувати Україну на фестивалі платформи Версополіс.