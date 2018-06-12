Міноборони виграло позов проти Львівського бронетанкового заводу
Міноборони виграло позов проти Львівського бронетанкового заводу. Про це під час брифінгу заявив керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Як передає “5 канал”, суд зобов’язав бронетанковий завод виплатити понад 5 млн грн за вживані танкові двигуни, які намагалися видати за нові.
“Львівський бронетанковий завод – справа закінчена. Міністерство оборони виграло позов, який стосується тих двигунів, і це зайвий раз підкреслює правильність позиції детективів і прокурорів у цій справі. Найближчим часом справа буде передана до суду”, – відзвітував Ситник.
Нагадаємо, 14 липня 2017 року детективи НАБУ затримали посадовців Збройних сил України та Львівського бронетанкового заводу. Їх запідозрили у розтраті держмайна. Заявлена сума завданих державі збитків склала 28,5 млн грн, однак пізніше – після проведення низки експертиз – слідство зменшило розмір держвтрат до 14,15 млн грн. Схема полягала в тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 були закуплені вживані. Їх продавало підприємство у 2008-2009 роках як надлишкове майно Міноборони.