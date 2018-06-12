Міноборони виграло позов проти Львівського бронетанкового заводу. Про це під час брифінгу заявив керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Як передає “5 канал”, суд зобов’язав бронетанковий завод виплатити понад 5 млн грн за вживані танкові двигуни, які намагалися видати за нові.

“Львівський бронетанковий завод – справа закінчена. Міністерство оборони виграло позов, який стосується тих двигунів, і це зайвий раз підкреслює правильність позиції детективів і прокурорів у цій справі. Найближчим часом справа буде передана до суду”, – відзвітував Ситник.

Нагадаємо, 14 липня 2017 року детективи НАБУ затримали посадовців Збройних сил України та Львівського бронетанкового заводу. Їх запідозрили у розтраті держмайна. Заявлена сума завданих державі збитків склала 28,5 млн грн, однак пізніше – після проведення низки експертиз – слідство зменшило розмір держвтрат до 14,15 млн грн. Схема полягала в тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 були закуплені вживані. Їх продавало підприємство у 2008-2009 роках як надлишкове майно Міноборони.