Мешканці Миколаєва перекрили трасу Київ – Чоп

Люди протестують проти вивезення сміття до їхнього району

Близько сотні людей сьогодні заблокували проїзд трасою Київ – Чоп біля села Луб’яна. Вони протестують проти вивезення сміття на полігони Миколаївського району. Рух заблокували постійно ходячи пішохідним переходом.

Протест почали приблизно о 10.30 і, як повідомили в Миколаївській РДА, триває досі. Переговори з мітингарями ведуть, зокрема, голова Миколаївської РДА Андрій Кос.

Патрульні організували об’їзд території біля села Демня. Станом на 13.15 протестувальники заблокували і об’їзд.