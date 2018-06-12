Менеджерка магазину у Львові звинуватила касирку в шахрайстві

У Залізничний відділ поліції звернулася по допомогу 51-річна керівниця одного із львівських магазинів. За її словами, касирка торгового закладу, 20-річна місцева мешканка, здійснюючи маніпуляції з чеками, протягом травня регулярно викрадала частину виручки крамниці. Загалом встановлено понад п’ять таких випадків. Загальна сума заподіяних збитків – близько 20 000 гривень.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальне покарання, передбачене цією статтею, – обмеження волі на строк до трьох років. Працівники поліції наразі проводять перевірку наведених фактів.