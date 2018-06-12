Львівські патрульні спіймали грабіжників по гарячих слідах (фото)

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, сьогодні близько другої години ночі на 102 зателефонував 34-річний громадянин. Чоловік повідомив, що його пограбували та побили у сквері, що на площі Двірцевій біля головного залізничного вокзалу. Патрульним потерпілий розповів, що невідомі особи заволоділи його наплічником з особистими речами, мобільним телефоном і грошима – 500 гривнями. Чоловік мав вибиті зуби і, ймовірно, зламану щелепу. Він повідомив прикмети зловмисників і вказав можливий напрямок їхньої втечі.

Патрульні 3 батальйону орієнтували всі екіпажі району та вирушили на пошуки. На вулиці Городоцькій інспектори побачили 4 осіб, схожих за описами на нападників. Спільно зі ще одним екіпажем їх затримали. В одного з чоловіків виявили наплічник потерпілого, а в жінки – телефон. Двоє – раніше судимі. На місце події викликали слідчих і за присутності понятих вилучили згадані речі. Заявник упізнав нападників та свої речі й написав заяву.