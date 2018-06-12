Львівщина – лідер за кількістю смертельних ДТП

Львівщина опинилася на першому місці в Україні за кількістю смертельних ДТП у перші чотири місяці 2018-ого. На дорогах області загинуло 75 осіб. Далі йдуть Одеська та Дніпропетровська області – по 60 трагічних аварій, – таку статистику від Нацполіції наводить сервіс Opendatabot.

Загалом же найбільша кількість ДТП за останні чотири місяці відбулися в Києві – 11990, Одеській області – 3842, Харківській -3689, Київській – 3410 і Львівській – 3272.

За даними Нацполіції, шомісяця в Україні відбувається близько 11 тисяч ДТП. У кожному 60-му з них гине людина.

Відомості щодо ДТП на території України