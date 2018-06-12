Львівщина – лідер за кількістю смертельних ДТП

У січні-квітні 2018-ого на дорогах області загинули 75 осіб
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Львівщина опинилася на першому місці в Україні за кількістю смертельних ДТП у перші чотири місяці 2018-ого. На дорогах області загинуло 75 осіб. Далі йдуть Одеська та Дніпропетровська області – по 60 трагічних аварій, – таку статистику від Нацполіції наводить сервіс Opendatabot.

Загалом же найбільша кількість ДТП за останні чотири місяці відбулися в Києві – 11990, Одеській області – 3842,  Харківській -3689,  Київській – 3410 і  Львівській – 3272.

За даними Нацполіції, шомісяця в Україні відбувається близько 11 тисяч ДТП. У кожному 60-му з них гине людина.

Відомості щодо ДТП на території України

Область Усього ДТП Загинуло
Київ 11990 32
Одеська обл 3842 60
Харківська обл 3689 27
Київська обл 3410 56
Львівська обл 3272 75
Дніпропетровська обл 3228 60
Запорізька обл 1632 22
Черкаська обл 1140 35
Полтавська обл 1138 32
Житомирська обл 1128 29
Миколаївська обл 1072 33
Донецька обл 1055 26
Хмельницька обл 920 23
Херсонська обл 896 21
Вінницька обл 869 31
Волинська обл 830 35
Івано-Франківська обл 826 28
Закарпатська обл 747 23
Чернівецька обл 724 16
Рівненська обл 658 24
Чернігівська обл 643 23
Тернопільська обл 640 18
Сумська обл 522 7
Кіровоградська обл 406 8
Луганська обл 269 5

 

 

 

 

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