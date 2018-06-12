Львівщина – лідер за кількістю смертельних ДТП
У січні-квітні 2018-ого на дорогах області загинули 75 осіб
Львівщина опинилася на першому місці в Україні за кількістю смертельних ДТП у перші чотири місяці 2018-ого. На дорогах області загинуло 75 осіб. Далі йдуть Одеська та Дніпропетровська області – по 60 трагічних аварій, – таку статистику від Нацполіції наводить сервіс Opendatabot.
Загалом же найбільша кількість ДТП за останні чотири місяці відбулися в Києві – 11990, Одеській області – 3842, Харківській -3689, Київській – 3410 і Львівській – 3272.
За даними Нацполіції, шомісяця в Україні відбувається близько 11 тисяч ДТП. У кожному 60-му з них гине людина.
Відомості щодо ДТП на території України
|Область
|Усього ДТП
|Загинуло
|Київ
|11990
|32
|Одеська обл
|3842
|60
|Харківська обл
|3689
|27
|Київська обл
|3410
|56
|Львівська обл
|3272
|75
|Дніпропетровська обл
|3228
|60
|Запорізька обл
|1632
|22
|Черкаська обл
|1140
|35
|Полтавська обл
|1138
|32
|Житомирська обл
|1128
|29
|Миколаївська обл
|1072
|33
|Донецька обл
|1055
|26
|Хмельницька обл
|920
|23
|Херсонська обл
|896
|21
|Вінницька обл
|869
|31
|Волинська обл
|830
|35
|Івано-Франківська обл
|826
|28
|Закарпатська обл
|747
|23
|Чернівецька обл
|724
|16
|Рівненська обл
|658
|24
|Чернігівська обл
|643
|23
|Тернопільська обл
|640
|18
|Сумська обл
|522
|7
|Кіровоградська обл
|406
|8
|Луганська обл
|269
|5