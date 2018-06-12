Львів’янину, який крав дощоприймачі, «світить» до 5 років в’язниці

Львів’янину, який крав решітки дощоприймачів, повідомили про підозру, ­– повідомила Прес-служба прокуратури Львівської області

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, працівники поліції викрили 27-літнього львів’янина, який вчинив 27 крадіжок дощоприймачів у Франківському районі Львові – на загальну суму у понад 15 тис гривень. Поцуплене чоловік здавав у один із пунктів обміну металобрухту.

Чоловік раніше вже притягався до кримінальної відповідальності. Зараз йому повідомлено про підозру за ч.2 ст.185 КК України (крадіжка). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.