Львів’яни переймаються вагою тіла і рівнем артеріального тиску

Упродовж двох тижнів кожен львів’янин мав змогу безкоштовно проконсультуватись у спеціалістів та пройти медичне обстеження на профілактичній акції «Здорове місто». Цього року у медичних містечках провели понад 10 тисяч обстежень. У понад тисячі відвідувачів було виявлено патології, – повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Найбільш популярними серед відвідувачів були консультації щодо індексу маси тіла, вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози у крові, флюорографія та ультразвукова діагностика молочних залоз.

За результатами акції, впродовж двох тижнів у більш ніж 14% обстежених виявили відхилення від норми. Найбільша кількість відхилень від норми було виявлено у обстежених з підвищеним рівнем цукру в крові — 29%. Також на додаткове обстеження направлено: під час обстеження молочних залоз у жінок — 22%, з відхиленням зору — 21%. Проблема підвищеного артеріального — це проблема, що присутня у всьому світі. Акція показала, що багато людей переймаються гіпертонією. Рання діагностика цієї хвороби допоможе уникнути інфаркту чи інсульту у майбутньому. Так, з проблемами артеріальної гіпертензії — виявлено 20% обстежених, з проблемами серця — 18%.

У 16 обстежених виявлено підозру на туберкульоз. Серед дітей, які взяли участь у акції, більше ніж в половини було виявлено відхилення від норми: було обстежено 740 тисячі дітей, з них 429 скеровано на дообстеження. Це — 58%.

«Нам уже приємно брати участь в акції «Здорове місто». Цього року ми вперше проводили її в смт. Брюховичі на вул. Ягідній та в амбулаторії сімейної медицини 1ї міської клінічної лікарні на вул. Польовій. Усі мешканці були заздалегідь попереджені про профілактичну акцію та з нетерпінням чекали на неї. Нам приємно, що ми змогли організувати багато лікарів, до яких у звичайних поліклініках завжди є черги. Це психолог, кардіолог, невропатолог. На цих лікарів під час акції був дуже великий попит. Також нам вдалося організувати безкоштовне кардіологічне обстеження та ультразвукове дослідження молочних залоз. Ми отримали багато позитивних відгуків.

У медичному містечку на вул. Польовій було виявлено 15% патологій з оглянутих мешканців, у смт. Брюховичі — 10%. Це означає, що ці люди, у яких виявили патології, пройдуть профілактичну допомогу, стануть здоровішими, бо вчасно звернуться до спеціаліста. Такі акції обов’язково треба проводити й надалі”, — розповідає Джаваіра Джафарова, головний лікар 1-ї міської клінічної лікарні ім. Князя Лева.

Цьогоріч на всіх локаціях працювали ще й пункти консультування щодо вибору сімейного лікаря та підписання декларацій. У Львові наразі підписано понад 180 тисяч декларацій. У рамках акції «Здорове місто» було проведено 565 таких консультацій.